Pourquoi je reste avec (un) mauvais garçon ? MJC Héritan Mâcon

Pourquoi je reste avec (un) mauvais garçon ?

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 18:30:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Dans le cadre du Festival Ô Féminin. Le titre fait référence à la chanson Mauvais garçon d’Helena, demi-finaliste de Star Academy 2023. Ce titre et son album ont connu un grand succès, surtout auprès des jeunes. Et si films et séries nous avaient toujours poussé à choisir le mauvais garçon ? Décryptage collectif de l’influence de la pop culture sur nos comportements amoureux.

Réalisée par Marion Gaget, guide-conférencière et Femme Solidaire.

Entrée libre. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pourquoi je reste avec (un) mauvais garçon ?

L’événement Pourquoi je reste avec (un) mauvais garçon ? Mâcon a été mis à jour le 2026-01-23 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès