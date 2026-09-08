Informations pratiques

Troyes

Poussez les portes du Rucher Créatif solidaire !

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Au programme de cette journée des rencontres, des ateliers, des échanges et une table ronde autour de thématiques variées. Chacun(e) est libre de participer à ce qui lui plaît, à son rythme, avec une participation à tarif libre et conscient.



>> Et pour faire une pause gourmande, rendez-vous de 12h à 13h30 autour de la Cantine solidaire, proposée à tarif libre par les bénévoles de l’Association Aurore, avec la Cantine Nomade de KantinetiK.



>> Le programme

9h00 13h00 Atelier Linux Avec l’association Tricassinux

9h30 11h30 Rencontre Écrire autrement avec Alex Xeynera, auteur Troyen

10h00 11h00 Guid’Asso Café entre associations

12h00 13h30 Cantine solidaire, avec la Cantine Nomade de KantinetiK, proposée par les bénévoles de l’Association Aurore

13h30 15h30 Atelier d’autolouange animé Anne-France Badoui, de l’Institut de l’Autolouange

14h00 15h00 Table ronde L’obsolescence programmée Animée par Benoît, conseiller numérique



Entrée libre sans inscription .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

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English :

L’événement Poussez les portes du Rucher Créatif solidaire ! Troyes a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne