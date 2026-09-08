Poussez les portes du Rucher Créatif solidaire ! Troyes
samedi 19 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Poussez les portes du Rucher Créatif solidaire !
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 15:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Au programme de cette journée des rencontres, des ateliers, des échanges et une table ronde autour de thématiques variées. Chacun(e) est libre de participer à ce qui lui plaît, à son rythme, avec une participation à tarif libre et conscient.
>> Et pour faire une pause gourmande, rendez-vous de 12h à 13h30 autour de la Cantine solidaire, proposée à tarif libre par les bénévoles de l’Association Aurore, avec la Cantine Nomade de KantinetiK.
>> Le programme
9h00 13h00 Atelier Linux Avec l’association Tricassinux
9h30 11h30 Rencontre Écrire autrement avec Alex Xeynera, auteur Troyen
10h00 11h00 Guid’Asso Café entre associations
12h00 13h30 Cantine solidaire, avec la Cantine Nomade de KantinetiK, proposée par les bénévoles de l’Association Aurore
13h30 15h30 Atelier d’autolouange animé Anne-France Badoui, de l’Institut de l’Autolouange
14h00 15h00 Table ronde L’obsolescence programmée Animée par Benoît, conseiller numérique
Entrée libre sans inscription .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
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English :
L’événement Poussez les portes du Rucher Créatif solidaire ! Troyes a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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