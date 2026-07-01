PowerBeauTom & Friends

Informations pratiques

« Club queer à ciel ouvert »

Une scène à côté du bar, quelques amplis, des micros, et surtout des artistes qu’on adore. Le principe est simple : carte blanche et liberté totale. Avec PowerBeauTom et ses complices, l’après-midi devient un feu d’artifice musical. Ambiance queer, make-up, vestes en jean sans manches, le tout saupoudré d’une bonne dose de paillettes. Quatre sets s’enchaînent, mêlant pop, rock et musiques électroniques, dans une atmosphère rêveuse, dansante et électrique. Guitares, voix, machines : tout se mélange, sans hiérarchie ni format imposé. Ici, on vient écouter, découvrir, rester autant qu’on peut, danser autant qu’on veut. Sous les arbres du Jardin des Tuileries, des propositions libres, et cette sensation précieuse que tout peut arriver.

En partenariat avec Les Étés du Louvre

Le Festival Paris l’été donne carte blanche à PowerBeauTom !

Le dimanche 19 juillet 2026

de 16h00 à 18h00

payant

Tarif Tuileries C

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-19T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-19T16:00:00+02:00_2026-07-19T18:00:00+02:00



https://www.parislete.fr/fr/le-programme/powerbeauttom-friends



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