La Livinière

POYANTI SOIRÉE AFRICAINE

La Livinière Hérault

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La soirée africaine avec Poyanti est une célébration de la vie, de la communauté et de l’énergie vitale. Les percussions djembé et les danses enracinées dans la terre, accompagnées de costumes aux couleurs éclatantes, créent une atmosphère de fête collective.

La soirée africaine avec Poyanti est une célébration de la vie, de la communauté et de l’énergie vitale. Les percussions djembé et les danses enracinées dans la terre, accompagnées de costumes aux couleurs éclatantes, créent une atmosphère de fête collective. Les soirées africaines sont idéales pour des événements d’entreprise, des anniversaires festifs ou des team building, offrant une expérience sonore et chorégraphique totale avec des danseurs professionnels et des percussionnistes en live.

Repas Africaine, Mafé .

La Livinière 34210 Hérault Occitanie +33 6 60 23 15 59

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English : POYANTI SOIRÉE AFRICAINE

The African evening with Poyanti is a celebration of life, community and vital energy. Djembe percussion and dances rooted in the land, accompanied by brightly colored costumes, create an atmosphere of collective celebration.

L’événement POYANTI SOIRÉE AFRICAINE La Livinière a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC