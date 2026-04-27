EXPOSITION DE PEINTURE & MARCHÉ DE CRÉATEURS La Livinière
EXPOSITION DE PEINTURE & MARCHÉ DE CRÉATEURS La Livinière dimanche 17 mai 2026.
La Livinière
EXPOSITION DE PEINTURE & MARCHÉ DE CRÉATEURS
Foyer de la liviniere La Livinière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Découvrez une sélection d’artistes et d’artisans locaux lors de ce rendez-vous printanier. Une journée animée avec tombola solidaire et marché de créateurs au cœur d’un village de caractère
L’association Trois petites notes et un coup de pinceau vous invite à une parenthèse culturelle riche en découvertes. Cette exposition ne se contente pas de montrer des œuvres picturales ; elle fait dialoguer la peinture avec les métiers d’art bijoux, maroquinerie, ferronnerie et produits du terroir se côtoient pour le plaisir des yeux. En participant à cet événement, vous soutenez également une cause noble, les bénéfices étant reversés à la recherche médicale. Entre animations surprises et rencontres avec les créateurs, vous profiterez d’une ambiance conviviale idéale pour dénicher des pièces uniques tout en savourant le traditionnel vin de l’amitié.
3 bonnes raisons
1. La qualité et la diversité des exposants.
2. L’engagement solidaire pour une cause médicale.
3. Le moment de partage autour du vin de l’amitié. .
Foyer de la liviniere La Livinière 34210 Hérault Occitanie +33 6 20 47 33 81
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English : EXPOSITION DE PEINTURE & MARCHÉ DE CRÉATEURS
Discover a selection of local artists and craftspeople at this springtime event. A lively day with a raffle and designer market in the heart of a picturesque village
L’événement EXPOSITION DE PEINTURE & MARCHÉ DE CRÉATEURS La Livinière a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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