Prad’Games LVL 2 Pradines

Prad’Games LVL 2

Rue des Escrignols Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 13:30:00

fin : 2026-03-06 18:00:00

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-07

Après le succès de la première édition en 2024, venez partager des tournois Fifa et Mario Bros, des jeux en Borne Arcade, ou du retro gaming pendant un week-end à la Prade.

Le Centre Social et Culturel de Pradines accompagne un projet qui est à l’initiative du public de l’Accueil Jeunes, et de la Junior Association de Pradines. Avec l’objectif de créer du lien intergénérationnel, la Prad’Games LVL2 a été imaginée, planifiée et organisée par des jeunes et aura lieu les vendredi 6 et samedi 7 mars à la salle de La Prade. .

Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie

English :

After the success of the first edition in 2024, come and share Fifa and Mario Bros tournaments, Borne Arcade games, or retro gaming during a weekend at La Prade.

The Centre Social et Culturel de Pradines is supporting a project initiated by the Accueil Jeunes and the Junior Association de Pradines

German :

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe im Jahr 2024 können Sie ein Wochenende lang in La Prade an Fifa- und Mario Bros-Turnieren, Borne Arcade-Spielen oder Retro-Gaming teilnehmen.

Das Centre Social et Culturel de Pradines begleitet ein Projekt, das von den Besuchern des Jugendtreffs und der Junior Association von Pradines initiiert wurde

Italiano :

Dopo il successo della prima edizione nel 2024, venite a divertirvi con i tornei di Fifa e Mario Bros, i giochi arcade e il retro gaming durante un fine settimana a La Prade.

Il Centro sociale e culturale di Pradines sostiene un progetto avviato dall’Accueil Jeunes e dall’Associazione Junior di Pradines

Espanol :

Tras el éxito de la primera edición en 2024, ven a disfrutar de torneos de Fifa y Mario Bros, juegos arcade y retro gaming durante un fin de semana en La Prade.

El Centro Social y Cultural de Pradines apoya un proyecto iniciado por Accueil Jeunes y la Asociación Pradines Junior

