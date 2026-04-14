Pratiques de restauration de la biodiversité : le cas d’un jardin particulier, Le jardin pas coiffé !, Les Abrets en Dauphiné

Pratiques de restauration de la biodiversité : le cas d’un jardin particulier Dimanche 7 juin, 10h00, 14h30 Le jardin pas coiffé ! Isère

Conditions de participation :

– gratuit,

– sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

(Attention : réservation obligatoire !)

Ce jardin privé de 1900 mètres carrés est un terrain de mise en pratique de techniques visant à restaurer la biodiversité sur deux parcelles initialement très pauvres : l’une intégralement tondue à une fréquence hebdomadaire, l’autre servant de pâture pour les vaches.

Ce jardin fera l’objet d’une visite guidée d’une heure et demie destinée à des personnes à partir de 14 ans, qui sera centrée sur la biodiversité (flore et petite faune). Elle est conçue pour les personnes souhaitant aménager leur espace… et pour celles qui veulent comprendre pourquoi leurs voisins font des trucs bizarres dans leur jardin !

Nous parlerons de diversité des habitats et des espèces, illustrerons quelques interactions, et verrons aussi la diversité génétique notamment à travers plusieurs exemples de différences entre plantes sauvages et ornementales.

Nous aborderons le thème de cette année en présentant différentes façons de profiter du jardin en utilisant la vue (par les formes, textures, couleurs, mais aussi l’organisation de l’espace ou le « vol de paysage »).

Nous irons même plus loin, et essayerons d’appréhender le jardin avec les sens d’autres animaux, pour deviner comment eux perçoivent le lieu, et comprendre ce que signifie réellement aménager une parcelle en vue d’accroître la biodiversité.

Pourront être observées, senties ou touchées dans ce jardin :

plus de 70 espèces ou cultivars différents d’arbres et arbustes,

une soixantaine d’espèces de fleurs sauvages,

plus de 50 variétés différentes de rosiers,

plus de 40 plantes différentes à feuillages odorants.

Si le temps n’est pas à la pluie, une bibliothèque d’une trentaine d’ouvrages autour du jardin et de la biodiversité sera mise à disposition des personnes pour consultation.

Le jardin pas coiffé ! 85 chemin de la Gavolière, 38490 Les Abrets Les Abrets en Dauphiné 38490 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « faivre135941@yahoo.fr »}]

(Attention : réservation obligatoire !)

©Julien Faivre