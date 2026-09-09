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pratiques et savoir-faire autour de la laine de mouton, Moulin de Carra, Ville-la-Grand

samedi 19 septembre 2026 · Moulin de Carra · Ville-la-Grand

pratiques et savoir-faire autour de la laine de mouton, Moulin de Carra, Ville-la-Grand

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Moulin de Carra
Adresse
Rue du vieux moulin, 74100 Ville-la-Grand, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville
74100 Ville-la-Grand
Département
Haute-Savoie

pratiques et savoir-faire autour de la laine de mouton Samedi 19 septembre, 14h00 Moulin de Carra Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

  • Venez découvrir les pratiques et savoir-faire autour de la laine de mouton en passant par le filage jusqu’au tricot collaboratif pour habiller les bancs du moulin.

  • Avec la LPO, venez résoudre des énigmes et ouvrir le coffre contenant le secret de la montagne. Partez à la découverte d’espèces emblématiques (lagopède alpin, gypaète barbu, tétras-lyre, chamois, lièvre variable) et des comportements à adopter en montagne. (2 Sessions d’1h30 (14h et 16h) sur inscription à moulin@vlg.fr.Gratuit. Places limitées

  • Travail du berger et de son chien, pratique du troupeau

Moulin de Carra Rue du vieux moulin, 74100 Ville-la-Grand, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville-la-Grand 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 49 33 12 http://www.vlg.fr [{« link »: « mailto:moulin@vlg.fr.Gratuit »}] Le Moulin de Carra est un site d’intérêts patrimonial, culturel et naturel de Ville-la-Grand (Haute-Savoie). Sa réhabilitation en a fait un lieu de partage, d’éducation et de sensibilisation au développement durable. 150 m à pied après le parking
Venez découvrir les pratiques et savoir-faire autour de la laine de mouton en passant par le filage jusqu’au tricot collaboratif pour habiller les bancs du moulin.

©ville la grand

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