pratiques et savoir-faire autour de la laine de mouton, Moulin de Carra, Ville-la-Grand

Informations pratiques

pratiques et savoir-faire autour de la laine de mouton Samedi 19 septembre, 14h00 Moulin de Carra Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir les pratiques et savoir-faire autour de la laine de mouton en passant par le filage jusqu’au tricot collaboratif pour habiller les bancs du moulin.

Avec la LPO, venez résoudre des énigmes et ouvrir le coffre contenant le secret de la montagne. Partez à la découverte d’espèces emblématiques (lagopède alpin, gypaète barbu, tétras-lyre, chamois, lièvre variable) et des comportements à adopter en montagne. (2 Sessions d’1h30 (14h et 16h) sur inscription à moulin@vlg.fr.Gratuit. Places limitées

Travail du berger et de son chien, pratique du troupeau

Moulin de Carra Rue du vieux moulin, 74100 Ville-la-Grand, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville-la-Grand 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 49 33 12 http://www.vlg.fr [{« link »: « mailto:moulin@vlg.fr.Gratuit »}] Le Moulin de Carra est un site d’intérêts patrimonial, culturel et naturel de Ville-la-Grand (Haute-Savoie). Sa réhabilitation en a fait un lieu de partage, d’éducation et de sensibilisation au développement durable. 150 m à pied après le parking

Venez découvrir les pratiques et savoir-faire autour de la laine de mouton en passant par le filage jusqu’au tricot collaboratif pour habiller les bancs du moulin.

©ville la grand