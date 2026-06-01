Pré-fête de la Musique à La Pimbêche Brasserie La Pimbêche Le Syndicat samedi 20 juin 2026.

Le Syndicat

Pré-fête de la Musique à La Pimbêche

Brasserie La Pimbêche 7 Rue de la Distillerie Le Syndicat Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez fêter la pré-fête de la musique à la brasserie La Pimbêche, avec DJ sets PAZ, SEB KICKER et TYAASA DUB. Restauration sur place avec burgers maison, cuisinés par l’imprévu foodtruck.Tout public

0 .

Brasserie La Pimbêche 7 Rue de la Distillerie Le Syndicat 88120 Vosges Grand Est +33 6 98 70 87 45 brasserielapimbeche88120@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come celebrate the pre-Music Festival party at La Pimbèche brewery, featuring DJ sets by PAZ, SEB KICKER, and TYAASA DUB. Food will be available on-site, featuring homemade burgers cooked by the Imprévu food truck.

L’événement Pré-fête de la Musique à La Pimbêche Le Syndicat a été mis à jour le 2026-06-16 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES