PRÉAMBULE DU FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE 2026 À TOULOUSE Toulouse
mercredi 9 septembre 2026 · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
PRÉAMBULE DU FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE 2026 À TOULOUSE
Place Geneviève Anthonioz de Gaulle, Toulouse Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 15:00:00
fin : 2026-09-09 16:10:00
Date(s) :
2026-09-09
Concert de rap et spectacle gratuits dans le quartier de Bagatelle
Le 39e festival de rue de Ramonville est (presque) lancé !
À proximité de la station de métro Bagatelle, participez à cette première soirée de préambule avant le grand week-end de festivités à Ramonville !
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**PROGRAMME**
15h Concert Houriaa
Chanteuse, rappeuse et autrice-compositrice originaire de Toulouse, elle propose un mélange unique de pop urbaine, rap, tout en incorporant des éléments de jazz et de soul.
20 min • Accessible aux personnes mal et non-voyantes • [>> Plus d’infos ici](https://festivalramonville-arto.fr/programmation/spectacle/houriaa)
15h30 Spectacle _RésonanceS_ • À Corps D’
Assistez à la rencontre improbable d’une harpiste et d’un acrobate.
40 min • 3-99 ans • [>> Plus d’infos ici](https://festivalramonville-arto.fr/programmation/spectacle/resonances)
Pour nous rejoindre à Bagatelle
▶ En transports en commun Métro A dir. Basso Cambo jusqu’à la station Bagatelle. Allez-y avec Tisséo ! .
Place Geneviève Anthonioz de Gaulle, Toulouse Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free rap concert and performance in the Bagatelle neighborhood
L’événement PRÉAMBULE DU FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE 2026 À TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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