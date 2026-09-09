Informations pratiques

Toulouse

PRÉAMBULE DU FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE 2026 À TOULOUSE

Place Geneviève Anthonioz de Gaulle, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 15:00:00

fin : 2026-09-09 16:10:00

Date(s) :

2026-09-09

Concert de rap et spectacle gratuits dans le quartier de Bagatelle

Le 39e festival de rue de Ramonville est (presque) lancé !

À proximité de la station de métro Bagatelle, participez à cette première soirée de préambule avant le grand week-end de festivités à Ramonville !

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**PROGRAMME**

15h Concert Houriaa

Chanteuse, rappeuse et autrice-compositrice originaire de Toulouse, elle propose un mélange unique de pop urbaine, rap, tout en incorporant des éléments de jazz et de soul.

20 min • Accessible aux personnes mal et non-voyantes • [>> Plus d’infos ici](https://festivalramonville-arto.fr/programmation/spectacle/houriaa)

15h30 Spectacle _RésonanceS_ • À Corps D’

Assistez à la rencontre improbable d’une harpiste et d’un acrobate.

40 min • 3-99 ans • [>> Plus d’infos ici](https://festivalramonville-arto.fr/programmation/spectacle/resonances)

Pour nous rejoindre à Bagatelle

▶ En transports en commun Métro A dir. Basso Cambo jusqu’à la station Bagatelle. Allez-y avec Tisséo ! .

Place Geneviève Anthonioz de Gaulle, Toulouse Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free rap concert and performance in the Bagatelle neighborhood

L’événement PRÉAMBULE DU FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE 2026 À TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE