PréhistoBadge SauveTerre Musée de Préhistoire Sauveterre-la-Lémance

Sauveterre-la-Lémance

PréhistoBadge

SauveTerre Musée de Préhistoire 51 Rue du Vieux Bourg Sauveterre-la-Lémance Lot-et-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22 12:30:00

Date(s) :

2026-07-22

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Plus de renseignements par téléphone. .

SauveTerre Musée de Préhistoire 51 Rue du Vieux Bourg Sauveterre-la-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 73 03 contact@sauveterre-prehistoire.fr

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English : PréhistoBadge

L’événement PréhistoBadge Sauveterre-la-Lémance a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Vallée du Lot et Garonne