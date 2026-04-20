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PréhistoBadge SauveTerre Musée de Préhistoire Sauveterre-la-Lémance

PréhistoBadge SauveTerre Musée de Préhistoire Sauveterre-la-Lémance mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : SauveTerre Musée de Préhistoire

Adresse : 51 Rue du Vieux Bourg

Ville : 47500 Sauveterre-la-Lémance

Département : Lot-et-Garonne

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 6.5 6.5 6.5 Tarif de base plein tarif

Sauveterre-la-Lémance

PréhistoBadge

SauveTerre Musée de Préhistoire 51 Rue du Vieux Bourg Sauveterre-la-Lémance Lot-et-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 12:30:00

Date(s) :
2026-07-22

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Plus de renseignements par téléphone.   .

SauveTerre Musée de Préhistoire 51 Rue du Vieux Bourg Sauveterre-la-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 73 03  contact@sauveterre-prehistoire.fr

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L’événement PréhistoBadge Sauveterre-la-Lémance a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Vallée du Lot et Garonne

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