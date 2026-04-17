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Préhisto’Cluedo Rue de la Courolle Saint-Hilaire-la-Forêt

Préhisto’Cluedo Rue de la Courolle Saint-Hilaire-la-Forêt samedi 23 mai 2026.

Lieu : Rue de la Courolle

Adresse : Préhisto'Site du Cairn

Ville : 85440 Saint-Hilaire-la-Forêt

Département : Vendée

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Hilaire-la-Forêt

Préhisto’Cluedo

Rue de la Courolle Préhisto’Site du Cairn Saint-Hilaire-la-Forêt Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 21:30:00

Date(s) :
2026-05-23

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Rue de la Courolle Préhisto’Site du Cairn Saint-Hilaire-la-Forêt 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 38 38  lecairn@vendeegrandlittoral.fr

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English :

L’événement Préhisto’Cluedo Saint-Hilaire-la-Forêt a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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