Préhisto’Cluedo Rue de la Courolle Saint-Hilaire-la-Forêt
Préhisto’Cluedo Rue de la Courolle Saint-Hilaire-la-Forêt samedi 23 mai 2026.
Saint-Hilaire-la-Forêt
Préhisto’Cluedo
Rue de la Courolle Préhisto’Site du Cairn Saint-Hilaire-la-Forêt Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 21:30:00
Date(s) :
2026-05-23
.
Rue de la Courolle Préhisto’Site du Cairn Saint-Hilaire-la-Forêt 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 38 38 lecairn@vendeegrandlittoral.fr
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English :
L’événement Préhisto’Cluedo Saint-Hilaire-la-Forêt a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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