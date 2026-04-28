PréhistoExpériences SauveTerre Musée de Préhistoire Sauveterre-la-Lémance
PréhistoExpériences SauveTerre Musée de Préhistoire Sauveterre-la-Lémance mardi 4 août 2026.
Sauveterre-la-Lémance
PréhistoExpériences
SauveTerre Musée de Préhistoire 51 rue du vieux bourg Sauveterre-la-Lémance Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04 15:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Déclinaison d’animations autour de la Préhistoire.
Réservation conseillée. .
SauveTerre Musée de Préhistoire 51 rue du vieux bourg Sauveterre-la-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 73 03 contact@sauveterre-prehistoire.fr
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English : PréhistoExpériences
L’événement PréhistoExpériences Sauveterre-la-Lémance a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Vallée du Lot et Garonne
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