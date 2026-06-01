Préhistoire : idées reçues et nouvelles découvertes, Médiathèque François Mitterrand -, Les Ulis

Préhistoire : idées reçues et nouvelles découvertes Samedi 13 juin, 15h00 Médiathèque François Mitterrand – Essonne

Limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Descendons-nous du singe ? Les humains ont-ils côtoyé les dinosaures ? C’est quoi le Paléolithique ? Lucy est-elle l’ancêtre de l’humanité et Cro-Magnon celui des Français ?

Antoine Balzeau, paléoanthropologue, chercheur au CNRS et au Muséum national d’Histoire naturelle, répondra aux nombreuses questions du public. Il expliquera son travail sur les fossiles humains, les technologies qu’il utilise, comme l’imagerie 3D… La Préhistoire n’aura plus de secrets pour vous.

Antoine Balzeau consacre ses travaux à l’étude des fossiles humains, notamment les crânes anciens, afin de mieux comprendre nos origines et les transformations au cours de l’évolution humaine.

Ses recherches s’appuient sur des technologies modernes comme l’imagerie 3D, qui permettent d’analyser l’intérieur des os sans les endommager, et des collaborations dans le domaine des neurosciences pour analyser l’évolution du cerveau humain. Très impliqué dans la diffusion des connaissances, Antoine Balzeau participe régulièrement à diverses actions de vulgarisation pour rendre la science accessible au grand public.

Médiathèque François Mitterrand – Esplanade de la République 91940 Les Ulis Les Ulis 91940 Périgord Essonne Île-de-France 01 78 85 31 56 https://mediatheques.paris-saclay.com

Descendons-nous du singe ? Les humains ont-ils côtoyé les dinosaures ? C’est quoi le Paléolithique ? Lucy est-elle l’ancêtre de l’humanité et Cro-Magnon celui des Français ?

©Antoine_Balzeau