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AGENDA · Saint-Césaire

Préhisto’rites Route de la Montée Verte Saint-Césaire

mardi 18 août 2026 · Route de la Montée Verte · Saint-Césaire

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Route de la Montée Verte
Adresse
Paleosite
Ville
17770 Saint-Césaire
Département
Charente-Maritime
Tarif
7.5 7.5 7.5

Saint-Césaire

Préhisto’rites

Route de la Montée Verte Paleosite Saint-Césaire Charente-Maritime

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Deux jours de défis préhistoriques
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Route de la Montée Verte Paleosite Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 90 90  communication@paleosite.fr

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English : Préhisto’rites

Two days of prehistoric challenges

L’événement Préhisto’rites Saint-Césaire a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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