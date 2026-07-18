Préhisto’rites Route de la Montée Verte Saint-Césaire

Informations pratiques

Saint-Césaire

Préhisto’rites

Route de la Montée Verte Paleosite Saint-Césaire Charente-Maritime

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Deux jours de défis préhistoriques

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Route de la Montée Verte Paleosite Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 90 90 communication@paleosite.fr

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English : Préhisto’rites

Two days of prehistoric challenges

L’événement Préhisto’rites Saint-Césaire a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge