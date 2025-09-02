PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR Saison Ah ? Palais des congrès Parthenay

Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR

Cie Choc Trio (86)

Prélude en bleu majeur projette Monsieur Maurice dans le monde

vertigineux de la peinture abstraite de Vassily Kandinsky.

Surpris dans sa routine quotidienne, le personnage bascule dans un

univers visuel extraordinaire, peuplé de formes, de couleurs et d’apparitions virtuelles sorties tout droit des tableaux du peintre. Elles l’entraînent au cœur de l’imaginaire et de la création… et invitent à une découverte surprenante, ludique et décalée de l’art abstrait. Une lecture originale de l’œuvre de Kandinsky mêlant avec brio, burlesque, théâtre gestuel, visuel et musical.

​Passé maître dans l’art de mêler le jeu traditionnel de l’acteur avec le mapping video, Choc Trio, en plus de régaler petits et grands, crée sur scène un musée vivant. Avant-gardiste !

Tout public dès 5 ans. .

