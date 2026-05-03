Préludes à Saint-Bris-des-Bois Saint-Bris-des-Bois
Préludes à Saint-Bris-des-Bois Saint-Bris-des-Bois jeudi 11 juin 2026.
Saint-Bris-des-Bois
Préludes à Saint-Bris-des-Bois
Saint-Bris-des-Bois Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Venez à la rencontre de jeunes artistes internationaux, laissez-vous séduire par l’alliance de la musique et du patrimoine, et partagez un moment chaleureux et convivial.
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Saint-Bris-des-Bois 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org
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English :
Come and meet young international artists, let yourself be seduced by the combination of music and heritage, and share a warm and convivial moment.
L’événement Préludes à Saint-Bris-des-Bois Saint-Bris-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge