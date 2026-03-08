Préludes aux Lectures sous l’arbre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Préludes aux Lectures sous l’arbre

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Début : 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-07-25

Lectures et intermèdes musicaux.

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Readings and musical interludes.

