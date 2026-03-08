Préludes aux Lectures sous l’arbre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2026-07-25 17:00:00
Lectures et intermèdes musicaux.
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Readings and musical interludes.
L’événement Préludes aux Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-08 par Office de Tourisme du Haut-Lignon