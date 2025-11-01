Premier regard sur SID La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle La Rochelle

Premier regard sur SID Jeudi 23 avril 2026, 18h30 La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle Charente-Maritime

Entrée libre sur réservation

C’est la recette de ce projet hybride en cours de création pour trois artistes issus de la culture hip-hop : un rappeur et slammeur, un danseur aux influences urbaines et contemporaines, et un DJ/beatmaker. Ensemble, ils s’engagent dans une exploration introspective, dans laquelle chacun se découvre, se dévoile, dans toute sa complexité et ses conflits intérieurs. Leurs expériences de vie, qu’ils partagent sans fard mais avec poésie, sont aussi les nôtres. Leur credo ? Savoir être un, multiple et indivisible. Faire fi des injonctions et dire oui à l’universel en nous. Pour mieux faire société. A découvrir lors d’une sortie de résidence.

La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle 20 Quater Rue Albert 1er, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Trompette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Pas de scénographie, pas nécessairement de plateau. Juste du son, de la parole, du mouvement. danse hip-hop

Marc Brun