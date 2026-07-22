AGENDA · Neuville-Bosc
Première brocante à Neuville-Bosc Neuville-Bosc
dimanche 13 septembre 2026 · Neuville-Bosc
Informations pratiques
Neuville-Bosc
Première brocante à Neuville-Bosc
Place du 11 novembre 1918 Neuville-Bosc Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 18:00:00
fin : 2026-09-13 20:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Première Brocante à Neuville-Bosc
Première Brocante à Neuville-Bosc .
Place du 11 novembre 1918 Neuville-Bosc 60119 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 82 84 mairie@neuville-bosc.fr
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English :
First Flea Market in Neuville-Bosc
L’événement Première brocante à Neuville-Bosc Neuville-Bosc a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre