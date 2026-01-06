Première : IMIHIGO – LE SERMENT RWANDAIS de Shyaka Kagame, Cinélux, Genève
Première : IMIHIGO – LE SERMENT RWANDAIS de Shyaka Kagame, Cinélux, Genève jeudi 23 avril 2026.
Première : IMIHIGO – LE SERMENT RWANDAIS de Shyaka Kagame Jeudi 23 avril, 20h30 Cinélux
de 5.- à 16.50.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T22:00:00+02:00
Dans un Rwanda en plein renouveau sociétal, trois personnes aux réalités bien différentes sont parties prenantes d’un même programme nommé Imihigo, une sorte de « compétition nationale du développement ». Richard le maire a une année pour achever la centaine d’objectifs fixés dans son district, Innocent le villageois charismatique veille à l’implémentation des programmes sociaux dans son village pauvre alors que Sandrine, la fonctionnaire issue de la diaspora, s’adapte à la culture et aux réalités de son pays d’origine.
La séance sera suivie d’une discussion en présence du réalisateur Shyaka Kagame et de la productrice Florence Adam
Le film sera ensuite à l’affiche régulière.
Cinélux 8, boulevard saint-georges Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://cinelux.ticketack.com/screening/all »}] [{« link »: « https://www.cinelux.ch/2026/01/06/imihigo-de-shyaka-kagame/ »}]
Première de IMIHIGO – LE SERMENT RWANDAIS jeudi 23 avril à 20h30 en présence du réalisateur Shyaka Kagame
Cinélux
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