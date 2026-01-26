PREMIÈRES PAGES 2026 Salle communale Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère
PREMIÈRES PAGES 2026 Salle communale Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère vendredi 26 juin 2026.
PREMIÈRES PAGES 2026
Salle communale Temple Saint-Frézal de Ventalon Ventalon en Cévennes Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 17:00:00
fin : 2026-06-26 17:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Dans le cadre des Premières pages 2026, venez assister au spectacle de Ameline Bernard le vendredi 26 juin de 17h à 17h30 à la salle communale Temple de Saint Frézal de Ventalon.
Elle viendra à votre rencontre avec une nouvelle proposition de spectacle adapté aux tout-petits (0-3 ans et leur famille). Gratuit
Salle communale Temple Saint-Frézal de Ventalon Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie culture-jeunesse@epidemains.org
English :
As part of Premières pages 2026, come and see Ameline Bernard perform on Friday June 26 from 5pm to 5:30pm at the Salle Communale Temple in Saint Frézal de Ventalon.
She’ll be coming to meet you with a new show adapted to toddlers (0-3 years and their families). Free
L’événement PREMIÈRES PAGES 2026 Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-02-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère