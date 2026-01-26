PREMIÈRES PAGES 2026 Salle communale Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère

PREMIÈRES PAGES 2026

Salle communale Temple Saint-Frézal de Ventalon Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 17:00:00

fin : 2026-06-26 17:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Dans le cadre des Premières pages 2026, venez assister au spectacle de Ameline Bernard le vendredi 26 juin de 17h à 17h30 à la salle communale Temple de Saint Frézal de Ventalon.

Elle viendra à votre rencontre avec une nouvelle proposition de spectacle adapté aux tout-petits (0-3 ans et leur famille). Gratuit

Dans le cadre des Premières pages 2026, venez assister au spectacle de Ameline Bernard le vendredi 26 juin de 17h à 17h30 à la salle communale Temple de Saint Frézal de Ventalon.

Elle viendra à votre rencontre avec une nouvelle proposition de spectacle adapté aux tout-petits (0-3 ans et leur famille). Gratuit .

Salle communale Temple Saint-Frézal de Ventalon Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie culture-jeunesse@epidemains.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Premières pages 2026, come and see Ameline Bernard perform on Friday June 26 from 5pm to 5:30pm at the Salle Communale Temple in Saint Frézal de Ventalon.

She’ll be coming to meet you with a new show adapted to toddlers (0-3 years and their families). Free

L’événement PREMIÈRES PAGES 2026 Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-02-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère