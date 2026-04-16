MARCHÉ NOCTURNE DE L’ESPINAS Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes

Ventalon en Cévennes

MARCHÉ NOCTURNE DE L’ESPINAS

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30. Un spectacle ou un concert à prix libre vous sera proposé à 19h30h.

Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30. Un spectacle ou un concert à prix libre vous sera proposé à 19h30h. .

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35 coordination@epidemains.org

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English :

The Espinas night markets take place every Thursday evening from 6.30pm. At 7:30 pm, you’ll be treated to a free show or concert.

L’événement MARCHÉ NOCTURNE DE L’ESPINAS Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-04-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère