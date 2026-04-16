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MARCHÉ NOCTURNE DE L’ESPINAS Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes

MARCHÉ NOCTURNE DE L’ESPINAS Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes

MARCHÉ NOCTURNE DE L’ESPINAS Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Relais de l'Espinas

Adresse : D35

Ville : 48160 Ventalon en Cévennes

Département : Lozère

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Participation libre

Ventalon en Cévennes

MARCHÉ NOCTURNE DE L’ESPINAS

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30. Un spectacle ou un concert à prix libre vous sera proposé à 19h30h.
Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30. Un spectacle ou un concert à prix libre vous sera proposé à 19h30h.   .

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35  coordination@epidemains.org

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English :

The Espinas night markets take place every Thursday evening from 6.30pm. At 7:30 pm, you’ll be treated to a free show or concert.

L’événement MARCHÉ NOCTURNE DE L’ESPINAS Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-04-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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