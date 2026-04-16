MARCHÉ NOCTURNE DE L’ESPINAS Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes
MARCHÉ NOCTURNE DE L’ESPINAS Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes jeudi 16 juillet 2026.
Ventalon en Cévennes
MARCHÉ NOCTURNE DE L’ESPINAS
Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30. Un spectacle ou un concert à prix libre vous sera proposé à 19h30h.
Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30. Un spectacle ou un concert à prix libre vous sera proposé à 19h30h. .
Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35 coordination@epidemains.org
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English :
The Espinas night markets take place every Thursday evening from 6.30pm. At 7:30 pm, you’ll be treated to a free show or concert.
L’événement MARCHÉ NOCTURNE DE L’ESPINAS Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-04-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère