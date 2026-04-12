UN ÉTÉ AVEC LE PARC IL EST OÙ LE SOLEIL, IL EST OÙ ? Ventalon en Cévennes mercredi 12 août 2026.

Ventalon en Cévennes

UN ÉTÉ AVEC LE PARC IL EST OÙ LE SOLEIL, IL EST OÙ ?

Parking Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12 22:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Après une courte ascension pour rejoindre la crête, vous serez amenés à découvrir les paysages, les espèces qui les peuplent et leur rapport à la lumière qui, ce soir là, sera un peu perturbée. Les contes de Sandie, nous donneront quelques éléments pour comprendre ou imaginer les astres et le ciel étoilé.

Informations et réservations OT des Cévennes au Mont Lozère au 04 66 45 81 94

Ce soir là, il se passera quelque chose d’étrange, comme si la pénombre s’installait un peu trop tôt, avant la nuit. Nous vous proposons de vivre ce phénomène ensemble, même si nous ne serons pas aux premières loges cette éclipse, ici, ne sera que partielle. Toutefois, au travers de contes, d’histoires et de contemplation, nous vous invitons à un temps de partage autour de ce moment si particulier avant de prolonger la soirée pour découvrir quelques joyaux célestes de nos nuits sans lune.

Après une courte ascension pour rejoindre la crête, vous serez amenés à découvrir les paysages, les espèces qui les peuplent et leur rapport à la lumière qui, ce soir là, sera un peu perturbée. Les contes de Sandie, nous donneront quelques éléments pour comprendre ou imaginer les astres et le ciel étoilé.

Informations et réservations OT des Cévennes au Mont Lozère au 04 66 45 81 94 .

Parking Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com

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English :

After a short ascent to reach the ridge, you’ll discover the landscapes, the species that inhabit them and their relationship to light, which will be a little disturbed that evening. Sandie’s tales will give us a few tips on how to understand or imagine the stars and the starry sky.

Information and bookings OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94

L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC IL EST OÙ LE SOLEIL, IL EST OÙ ? Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère