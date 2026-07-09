LE DÉFI DE LA CHÂTAIGNERAIE ESCAPE GAME NINJA WARRIOR Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes

Informations pratiques

Ventalon en Cévennes

LE DÉFI DE LA CHÂTAIGNERAIE ESCAPE GAME NINJA WARRIOR

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 16:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Maeva, volontaire en service civique , propose aux ados de 10 à 14 ans , un grand jeu en plein air dans la châtaigneraie plein de défis à réaliser !

Au programme des énigmes à résoudre par équipes , un parcours d’obstacles à franchir en relais et pour récompenser les participant-es un goûter offert par l’association . Cette activité sera stratégique, sportive et vous fera remuer vos méninges.

Maeva, volontaire en service civique , propose aux ados de 10 à 14 ans , un grand jeu en plein air dans la châtaigneraie plein de défis à réaliser !

Au programme des énigmes à résoudre par équipes , un parcours d’obstacles à franchir en relais et pour récompenser les participant-es un goûter offert par l’association . Cette activité sera stratégique, sportive et vous fera remuer vos méninges. Venez nombreux-ses pour réaliser ce défi .

Sur inscription au 07 66 85 79 81 .

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 66 85 79 81 culture-jeunesse@epidemains.org

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English :

Maeva, a civic service volunteer, is organizing a big outdoor game in the chestnut grove for teens ages 10 to 14, full of challenges to tackle!

On the agenda: puzzles to solve in teams, an obstacle course to tackle in a relay race, and as a reward for participants: a snack provided by the association. This activity will be strategic, athletic, and will really get your brain working.

L’événement LE DÉFI DE LA CHÂTAIGNERAIE ESCAPE GAME NINJA WARRIOR Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère