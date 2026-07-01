CONCERT DUO YANIN SAAVEDRA Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes

Informations pratiques

Ventalon en Cévennes

CONCERT DUO YANIN SAAVEDRA

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30.

Ce soir, à 20h30, vous pourrez profiter d’un concert avec Duo Yanin Saavedra. Buvette et petite restauration sur place. Entrée prix libre

Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30.

Ce soir, à 20h30, vous pourrez profiter d’un concert avec Duo Yanin Saavedra. Buvette et petite restauration sur place. Entrée prix libre

Chanteuse, guitariste et compositrice de Guadalajara, Jalisco, Mexique , fait vivre un répertoire varié de musique mexicaine contemporaine. Entre harmonies vocales, cordes, percussions et clarinette, vous découvrirez ses compositions qui sont un mélange de couleurs, d’influences et de rythmes. .

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35 contact@epidemains.org

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English :

The Espinas Night Markets will take place every Thursday evening starting at 6:30 p.m.

Tonight at 8:30 p.m., you can enjoy a concert featuring the Yanin Saavedra Duo. Refreshments and light snacks will be available on site. Admission is pay-what-you-can.

L’événement CONCERT DUO YANIN SAAVEDRA Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère