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CONCERT DUO YANIN SAAVEDRA Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes

jeudi 16 juillet 2026 · Relais de l'Espinas · Ventalon en Cévennes

CONCERT DUO YANIN SAAVEDRA Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Relais de l'Espinas
Adresse
D35
Ville
48160 Ventalon en Cévennes
Département
Lozère
Tarif
Participation libre

Ventalon en Cévennes

CONCERT DUO YANIN SAAVEDRA

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30.
Ce soir, à 20h30, vous pourrez profiter d’un concert avec Duo Yanin Saavedra. Buvette et petite restauration sur place. Entrée prix libre
Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30.
Ce soir, à 20h30, vous pourrez profiter d’un concert avec Duo Yanin Saavedra. Buvette et petite restauration sur place. Entrée prix libre

Chanteuse, guitariste et compositrice de Guadalajara, Jalisco, Mexique , fait vivre un répertoire varié de musique mexicaine contemporaine. Entre harmonies vocales, cordes, percussions et clarinette, vous découvrirez ses compositions qui sont un mélange de couleurs, d’influences et de rythmes.   .

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35  contact@epidemains.org

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English :

The Espinas Night Markets will take place every Thursday evening starting at 6:30 p.m.
Tonight at 8:30 p.m., you can enjoy a concert featuring the Yanin Saavedra Duo. Refreshments and light snacks will be available on site. Admission is pay-what-you-can.

L’événement CONCERT DUO YANIN SAAVEDRA Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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