CONCERT DUO YANIN SAAVEDRA Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes
jeudi 16 juillet 2026 · Relais de l'Espinas · Ventalon en Cévennes
Informations pratiques
Ventalon en Cévennes
CONCERT DUO YANIN SAAVEDRA
Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30.
Ce soir, à 20h30, vous pourrez profiter d’un concert avec Duo Yanin Saavedra. Buvette et petite restauration sur place. Entrée prix libre
Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30.
Ce soir, à 20h30, vous pourrez profiter d’un concert avec Duo Yanin Saavedra. Buvette et petite restauration sur place. Entrée prix libre
Chanteuse, guitariste et compositrice de Guadalajara, Jalisco, Mexique , fait vivre un répertoire varié de musique mexicaine contemporaine. Entre harmonies vocales, cordes, percussions et clarinette, vous découvrirez ses compositions qui sont un mélange de couleurs, d’influences et de rythmes. .
Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35 contact@epidemains.org
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English :
The Espinas Night Markets will take place every Thursday evening starting at 6:30 p.m.
Tonight at 8:30 p.m., you can enjoy a concert featuring the Yanin Saavedra Duo. Refreshments and light snacks will be available on site. Admission is pay-what-you-can.
L’événement CONCERT DUO YANIN SAAVEDRA Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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