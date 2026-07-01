SPECTACLE + DJ DIDA Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes
jeudi 30 juillet 2026 · Relais de l'Espinas · Ventalon en Cévennes
Informations pratiques
Ventalon en Cévennes
SPECTACLE + DJ DIDA
Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30.
Ce soir, vous profiterez d’un spectacle à 19h30 de la compagnie Les Chœurs Des Corps intitulé On s’connait, non ? . Puis à 20h30, vous aurez DJ Dida !
Buvette et petite restauration sur place // Entrée Prix libre
Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30.
Ce soir, vous profiterez d’un spectacle à 19h30 de la compagnie Les Chœurs Des Corps intitulé On s’connait, non ? . Puis à 20h30, vous aurez DJ Dida !
Buvette et petite restauration sur place // Entrée Prix libre
Sangle aérienne et portés acrobatiques en duo
Chacune sur notre fil de vie, nous marchons à notre rythme. En un pas de côté, nous pouvons nous retrouver. Face à l’autre, face à une personne dont le coeur bat à un autre rythme. Parfois, au détour d’un hasard, on rencontre quelqu’un et notre énergie s’accorde dans un même tempo. Ce contact peut passer par une parole, un geste ou même un regard. .
Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35 contact@epidemains.org
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English :
The Espinas Night Markets will take place every Thursday evening starting at 6:30 p.m.
Tonight, you’ll enjoy a show at 7:30 p.m. by the theater company Les Chœurs Des Corps titled “On s’connait, non ?” Then, at 8:30 p.m., DJ Dida will take the stage!
Drinks and light snacks available on site // Admission: Pay what you can
L’événement SPECTACLE + DJ DIDA Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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