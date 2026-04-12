Ventalon en Cévennes

STAGES D’ETE ENFANTS ET ADOS

Salle polyvalente Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : 15 – 15 – 35 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:30:00

fin : 2026-07-24 16:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-22 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-10

Le Foyer Rural Regain a préparé un beau planning d’activités pour les enfants cet été !

Les stages sont ouverts aux enfants et adolescents de 6 à 14 ans.

Les inscriptions se font à la journée, afin que chacun puisse participer selon ses envies et ses disponibilités.

Le Foyer Rural Regain a préparé un beau planning d’activités pour les enfants cet été !

Au programme cirque (22-24 juillet), stop motion (30-31 juillet, 11-12 août), kapla (5 août), atelier laine (16,17 juillet), poterie et couture (6,7,10 août), avec de nombreuses occasions de créer, découvrir, s’amuser et partager de bons moments pendant les vacances.

Les stages sont ouverts aux enfants et adolescents de 6 à 14 ans.

Les inscriptions se font à la journée, afin que chacun puisse participer selon ses envies et ses disponibilités. .

Salle polyvalente Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 6 24 79 14 36 regainfoyerrural@gmail.com

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English :

The Foyer Rural Regain has put together a great schedule of activities for children this summer!

Courses are open to children and teenagers aged 6 to 14.

Registration is by the day, so that everyone can participate according to their wishes and availability.

L’événement STAGES D’ETE ENFANTS ET ADOS Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère