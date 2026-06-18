Ventalon en Cévennes

WEEK-ENDS DÉRANGÉS

Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

C’est reparti pour la saison #3 des weekends déranGés ! Une nouvelle édition préparée en complicité par Épi de mains et LaboRieuse, qui vous donnent rendez-vous les 4 et 5 juillet à l’Espinas (Ventalon en Cévennes 48) pour 2 soirées consacrées à détricoter le patriarcat. Et y a maille à partir ! Cet événement s’inscrit dans une démarche de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

C’est reparti pour la saison #3 des weekends déranGés ! Une nouvelle édition préparée en complicité par Épi de mains et LaboRieuse, qui vous donnent rendez-vous les 4 et 5 juillet à l’Espinas (Ventalon en Cévennes 48) pour 2 soirées consacrées à détricoter le patriarcat. Et y a maille à partir ! Cet événement s’inscrit dans une démarche de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Au programme de ces deux journées

Le samedi 4/07

18h30 lecture-signature de Qui ne consent doit mourir de Cyrielle Gau (carte blanche aux autrices du territoire)

20h30 conférence Comment le patriarcat bafoue les droits de la femme et de l’enfant, de l’Antiquité à nos jours

Le dimanche 5/07

18h lecture-signature de Christine Guichou (carte blanche aux autrices du territoire)

19H Juste une femme // Cie Cabas cirque documentaire Tout public à partir de 12 ans Durée 55min

Juste une femme est né autour du témoignage d’une femme, Aissetou, qui a fui la Côte d’Ivoire pour la France. La circassienne Cécile Yvinec l’a rencontrée et enregistrée. De ce récit est née une œuvre sensible et profondément humaine, à la croisée du cirque et du documentaire. Le corps en mouvement oscille entre danse et acrobatie, entre rage et pudeur, dans un dialogue incarné entre les mots dits ou diffusés qui racontent le cheminement de vie. Une traversée émotionnelle intime et touchante qui donne voix à celles et ceux, trop souvent invisibilisé·es, qui ont le courage de mettre leurs vies en jeu en franchissant les frontières.

20H30 Concert Salomé Manzo rap et électro

Salomé acère ses mots sur un groove électro. Ses performances sèment colère acide et espoir lucide, dans un bouillonnement d’énergie communicative. Préparez-vous à danser furieusement !

Buvette et restauration sur place

participation libre mais nécessaire · Prenez de la monnaie, pas de CB ! .

Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10 labo.rieuse.48@gmail.com

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English :

Season #3 of the “d%E9ranG%E9s” weekends is back! A new edition organized in collaboration with %C9pi de mains and LaboRieuse, who invite you to join them on July 4 and 5 at L’Espinas (Ventalon in the Cévennes 48) for two evenings dedicated to unraveling the patriarchy. And let’s get knitting! This event is part of an effort to combat sexist and sexual violence.

L’événement WEEK-ENDS DÉRANGÉS Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-06-18 par Conseil Départemental