WEEKEND DERANGE POUR DETRICOTER LE PATRIARCAT Ventalon en Cévennes

Ventalon en Cévennes

WEEKEND DERANGE POUR DETRICOTER LE PATRIARCAT

Relais de l’espinas Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Rendez-vous les 4 et 5 juillet au Relais de l’Espinas, pour la 3ème saison des week-ends déRangés ! Comme d’habitude, nous vous avons mitonné une programmation pas piquée des hannetons sur le thème Pour détricoter le patriarcat

Rendez-vous les 4 et 5 juillet au Relais de l’Espinas, pour la 3ème saison des week-ends déRangés ! Comme d’habitude, nous vous avons mitonné une programmation pas piquée des hannetons sur le thème Pour détricoter le patriarcat

Samedi 4 juillet

18h30 Lecture-signature avec Cyrielle Gau, qui nous présentera son roman Qui ne consent doit mourir

20h30 Conférence Comment le patriarcat bafoue le droit de la femme et de l’enfant, de l’antiquité à nos jours. Par les conférenciers Daniel Nigoul, Pr agrégé de lettres classiques et conférencier de mythologie gréco-romaine, Université de Montpellier et Paul Landais, Pr émérite de Santé Publique, faculté de médecine de Montpellier-Nîmes.

Dimanche 5 juillet

18h Lecture-signature avec Christine Guichou, qui nous lira un extrait de son œuvre poétique blanche

19h Juste une femme / Cie du Cabas cirque documentaire à partir de 12 ans

Juste une femme est né autour du témoignage d’une femme, Aissetou, qui a fui la Côte d’Ivoire pour la France. La circassienne Cécile Yvinec l’a rencontrée et enregistrée. De ce récit est née une œuvre sensible et profondément humaine, à la croisée du cirque et du documentaire. Le corps en mouvement oscille entre danse et acrobatie, entre rage et pudeur, dans un dialogue incarné entre les mots dits ou diffusés qui racontent le cheminement de vie. Une traversée émotionnelle intime et touchante qui donne voix à celles et ceux, trop souvent invisibilisé·es, qui ont le courage de mettre leurs vies en jeu en franchissant les frontières.

20h30 Salomé Manzo en concert rap électro

Salomé acère ses mots sur un groove électro. Ses performances sèment colère acide et espoir lucide, dans un bouillonnement d’énergie communicative. Préparez-vous à danser furieusement !

Infos pratiques

Le relais de l’Espinas se situe à Ventalon en Cévennes. Vous pourrez boire et manger sur place. L’entrée est à prix libre, votre participation est essentielle pour la pérennité de ce projet ! Pensez à prendre de la monnaie, nous ne prenons pas de paiement en CB.

A très bientôt pour ces journées dérangées ! .

Relais de l’espinas Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35

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English :

Rendezvous at Relais de l’Espinas on July 4 and 5, for the 3rd season of Weekends déRangés! As usual, we’ve put together a program for you on the theme: To unravel the patriarchy!

L’événement WEEKEND DERANGE POUR DETRICOTER LE PATRIARCAT Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère