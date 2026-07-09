Informations pratiques

Ventalon en Cévennes

SPECTACLE CIRQUE « VIEILLE BRANCHE »

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30.

Ce soir, vous profiterez d’un spectacle de cirque aérien et acrobatique à 19h30 de la compagnie LA COCASSE intitulé « VIEILLE BRANCHE ».

Buvette et petite restauration sur place // Entrée prix libre

Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30.

Ce soir, vous profiterez d’un spectacle de cirque aérien et acrobatique à 19h30 de la compagnie LA COCASSE intitulé « VIEILLE BRANCHE ».

Buvette et petite restauration sur place // Entrée prix libre

Cirque aérien et acrobatique.

Un jour, l’humain de cette histoire est monté dans l’arbre pour fuir le monde humain. Là-haut, en écoute et en observation, la beauté de toute cette vie autour s’est imposée à lui. Et puis un jour, l’arbre est entré en communication avec lui, lui a décrit tout ce qu’il vivait, jusqu’à ce que cette relation devienne une profonde amitié. Le spectacle commence le jour où l’arbre somme notre humain de descendre, de retourner parmi les siens. Mais mettre ne serait-ce qu’un pied au sol est impossible pour cet homme qui a du mal à accepter d’où il vient. .

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35 contact@epidemains.org

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English :

The Espinas Night Markets will take place every Thursday evening starting at 6:30 p.m.

Tonight, enjoy an aerial and acrobatic circus performance at 7:30 p.m. by the LA COCASSE troupe, titled “VIEILLE BRANCHE.”

Refreshments and light snacks available on site // Admission: pay what you can

L’événement SPECTACLE CIRQUE « VIEILLE BRANCHE » Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère