CÉVENNES – Il est où le Soleil, il est où ?, Bistrot de l’Espinas, Ventalon en Cévennes

Informations pratiques

CÉVENNES – Il est où le Soleil, il est où ? Mercredi 12 août, 18h30 Bistrot de l’Espinas Lozère

Gratuit (?), sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T18:30:00+02:00 – 2026-08-12T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-12T18:30:00+02:00 – 2026-08-12T22:30:00+02:00

Ce soir là, il se passera quelque chose d’étrange, comme si la pénombre s’installait un peu trop tôt, avant la nuit. Nous vous proposons de vivre ce phénomène ensemble, même si nous ne serons pas aux premières loges : cette éclipse, ici, ne sera que partielle. Toutefois, au travers de contes, d’histoires et de contemplation, nous vous invitons à un temps de partage autour de ce moment si particulier avant de prolonger la soirée pour découvrir quelques joyaux célestes de nos nuits sans lune.

Après une courte ascension pour rejoindre la crête, vous serez amenés à découvrir les paysages, les espèces qui les peuplent et leur rapport à la lumière qui, ce soir là, sera un peu perturbée. Les contes de Sandie, nous donneront quelques éléments pour comprendre ou imaginer les astres et le ciel étoilé.

Communes traversées : Ventalon en Cévennes

Informations et réservations OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94

Organisateur : Parc national des Cévennes

Intervenant : Sandie Blanc, conteuse et Laurent Bélier, PNC

Public visé : tout public

Réservation : OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94

Rdv devant le bistrot de l’Espinas.

Bistrot de l’Espinas castagnols Ventalon en Cévennes 48160 Saint-Andéol-de-Clerguemort Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 45 81 94 »}] https://destination.cevennes-parcnational.fr/event/2682-Il-est-ou-le-soleil%2C-il-est-ou-%3F

Au travers de contes, d’histoires et de contemplation, nous vous invitons à un temps de partage autour de ce moment si particulier qu’est une éclipse, même partielle.