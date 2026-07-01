SPECTACLE + DJ BOBOUNDE Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes
jeudi 23 juillet 2026 · Relais de l'Espinas · Ventalon en Cévennes
Informations pratiques
Ventalon en Cévennes
SPECTACLE + DJ BOBOUNDE
Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30.
Ce soir, vous profiterez d’un spectacle à 19h30 de la compagnie C’est Pas Grave intitulé Roméo dans la baignoire . Puis à 20h30, vous aurez DJ Bobounde ! Buvette et petite restauration sur place // Entrée prix libre
Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30.
Ce soir, vous profiterez d’un spectacle à 19h30 de la compagnie C’est Pas Grave intitulé Roméo dans la baignoire . Puis à 20h30, vous aurez DJ Bobounde !
Buvette et petite restauration sur place // Entrée prix libre
Un Shakespeare pour celles et ceux que le grand théâtre rejette!!
2 clownes, armées d’une poubelle et de palmes d’or dans un grand classique de Shakespeare. L’histoire de Roméo et Juliette comme vous ne l’avez jamais vu !
Au rythme des cris de Roméo, de la haine de Tybalt, de l’émotion de Mercutio et de l’innocence de Juliette, la compagnie C’est pas Grave se jette à l’eau et vous entraîne dans un spectacle déjanté où se mêlent le rire et la tragédie. .
Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35 contact@epidemains.org
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English :
The Espinas Night Markets will take place every Thursday evening starting at 6:30 p.m.
Tonight, you can enjoy a 7:30 p.m. performance by the C’est Pas Grave theater company titled Romeo in the Bathtub. Then at 8:30 p.m., DJ Bobounde will take the stage! Refreshments and light snacks available on site // Admission: pay what you can
L’événement SPECTACLE + DJ BOBOUNDE Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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