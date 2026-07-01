SPECTACLE + DJ BOBOUNDE Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes

Informations pratiques

Ventalon en Cévennes

SPECTACLE + DJ BOBOUNDE

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30.

Ce soir, vous profiterez d’un spectacle à 19h30 de la compagnie C’est Pas Grave intitulé Roméo dans la baignoire . Puis à 20h30, vous aurez DJ Bobounde ! Buvette et petite restauration sur place // Entrée prix libre

Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30.

Ce soir, vous profiterez d’un spectacle à 19h30 de la compagnie C’est Pas Grave intitulé Roméo dans la baignoire . Puis à 20h30, vous aurez DJ Bobounde !

Buvette et petite restauration sur place // Entrée prix libre

Un Shakespeare pour celles et ceux que le grand théâtre rejette!!

2 clownes, armées d’une poubelle et de palmes d’or dans un grand classique de Shakespeare. L’histoire de Roméo et Juliette comme vous ne l’avez jamais vu !

Au rythme des cris de Roméo, de la haine de Tybalt, de l’émotion de Mercutio et de l’innocence de Juliette, la compagnie C’est pas Grave se jette à l’eau et vous entraîne dans un spectacle déjanté où se mêlent le rire et la tragédie. .

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35 contact@epidemains.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Espinas Night Markets will take place every Thursday evening starting at 6:30 p.m.

Tonight, you can enjoy a 7:30 p.m. performance by the C’est Pas Grave theater company titled Romeo in the Bathtub. Then at 8:30 p.m., DJ Bobounde will take the stage! Refreshments and light snacks available on site // Admission: pay what you can

L’événement SPECTACLE + DJ BOBOUNDE Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère