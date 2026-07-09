CONCERT E IL VIAGGIO CONTINUA Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes

Informations pratiques

Ventalon en Cévennes

CONCERT E IL VIAGGIO CONTINUA

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30.

Ce soir, vous profiterez d’un concert à 20h30 d’Alessandra Lupidi. Buvette et petite restauration sur place // Entrée prix libre

Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30.

Ce soir, vous profiterez d’un concert à 20h30 d’Alessandra Lupidi. Buvette et petite restauration sur place // Entrée prix libre

Alessandra Lupidi convoque ses deux pays d’origine l’Italie, l’Espagne, mais aussi ses incroyables multiples facettes vocales. Tout au long de ce voyage, sa voix et la contrebasse d’Anja Schimanski se mêlent à l’improvisation, au jazz, au flamenco, à l’opéra, dans des chants de travail, de lutte, de départ, berceuses, recettes de cuisines et dans des compositions originales. .

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35 contact@epidemains.org

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English :

The Espinas Night Markets will take place every Thursday evening starting at 6:30 p.m.

Tonight, you can enjoy a concert by Alessandra Lupidi at 8:30 p.m. Refreshments and light snacks available on site // Admission: pay what you can

L’événement CONCERT E IL VIAGGIO CONTINUA Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère