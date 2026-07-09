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AGENDA · Ventalon en Cévennes

SPECTACLE CIRQUE + DJ DIDA Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes

jeudi 20 août 2026 · Relais de l'Espinas · Ventalon en Cévennes

SPECTACLE CIRQUE + DJ DIDA Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Lieu
Relais de l'Espinas
Adresse
D35
Ville
48160 Ventalon en Cévennes
Département
Lozère
Tarif
Participation libre

Ventalon en Cévennes

SPECTACLE CIRQUE + DJ DIDA

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30.
Ce soir, vous profiterez d’un spectacle de cirque, contemporain fil souple, à 19h30.
Puis à 20h30, vous aurez DJ Dida !
Buvette et petite restauration sur place // Entrée prix libre
Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30.
Ce soir, vous profiterez d’un spectacle de cirque, contemporain fil souple, à 19h30. Un solo sur fil pour célébrer les moments où l’on ne tient plus… et où pourtant quelque chose commence !
Puis à 20h30, vous aurez DJ Dida !
Buvette et petite restauration sur place // Entrée prix libre   .

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35  contact@epidemains.org

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English :

The Espinas Night Markets will take place every Thursday evening starting at 6:30 p.m.
Tonight, enjoy a contemporary circus performance featuring a contortionist at 7:30 p.m.
Then, at 8:30 p.m., DJ Dida will take the stage!
Refreshments and light snacks available on site // Admission: pay what you can

L’événement SPECTACLE CIRQUE + DJ DIDA Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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