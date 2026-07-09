SPECTACLE CIRQUE + DJ DIDA Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes
jeudi 20 août 2026 · Relais de l'Espinas · Ventalon en Cévennes
Informations pratiques
Ventalon en Cévennes
SPECTACLE CIRQUE + DJ DIDA
Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30.
Ce soir, vous profiterez d’un spectacle de cirque, contemporain fil souple, à 19h30.
Puis à 20h30, vous aurez DJ Dida !
Buvette et petite restauration sur place // Entrée prix libre
Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30.
Ce soir, vous profiterez d’un spectacle de cirque, contemporain fil souple, à 19h30. Un solo sur fil pour célébrer les moments où l’on ne tient plus… et où pourtant quelque chose commence !
Puis à 20h30, vous aurez DJ Dida !
Buvette et petite restauration sur place // Entrée prix libre .
Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35 contact@epidemains.org
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English :
The Espinas Night Markets will take place every Thursday evening starting at 6:30 p.m.
Tonight, enjoy a contemporary circus performance featuring a contortionist at 7:30 p.m.
Then, at 8:30 p.m., DJ Dida will take the stage!
Refreshments and light snacks available on site // Admission: pay what you can
L’événement SPECTACLE CIRQUE + DJ DIDA Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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