SPECTACLE CIRQUE + DJ DIDA Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes

Informations pratiques

Ventalon en Cévennes

SPECTACLE CIRQUE + DJ DIDA

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30.

Ce soir, vous profiterez d’un spectacle de cirque, contemporain fil souple, à 19h30.

Puis à 20h30, vous aurez DJ Dida !

Buvette et petite restauration sur place // Entrée prix libre

Les marchés nocturnes de l’Espinas auront lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h30.

Ce soir, vous profiterez d’un spectacle de cirque, contemporain fil souple, à 19h30. Un solo sur fil pour célébrer les moments où l’on ne tient plus… et où pourtant quelque chose commence !

Puis à 20h30, vous aurez DJ Dida !

Buvette et petite restauration sur place // Entrée prix libre .

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35 contact@epidemains.org

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English :

The Espinas Night Markets will take place every Thursday evening starting at 6:30 p.m.

Tonight, enjoy a contemporary circus performance featuring a contortionist at 7:30 p.m.

Then, at 8:30 p.m., DJ Dida will take the stage!

Refreshments and light snacks available on site // Admission: pay what you can

L’événement SPECTACLE CIRQUE + DJ DIDA Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère