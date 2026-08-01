Informations pratiques

Ventalon en Cévennes

JOURNÉE DANS LA CHÂTAIGNERAIE ET ENTRETIEN DES OUTILS

Relais de l’espinas Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29 2026-09-05

Pour la journée bénévole dans la châtaigneraie, nous allons dégager du bois et le préparer pour le séchage des châtaignes, donc tu peux amener ta tronçonneuse !

Pour le nettoyage et la réparation des outils, amène aussi les tiens on nettoiera, graissera, refera des manches …etc

Pour être bénévole, contacte nous.

Pour la journée bénévole dans la châtaigneraie, nous allons dégager du bois et le préparer pour le séchage des châtaignes, donc tu peux amener ta tronçonneuse !

Pour le nettoyage et la réparation des outils, amène aussi les tiens on nettoiera, graissera, refera des manches …etc

Pour être bénévole, contacte nous. .

Relais de l’espinas Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35 contact@epidemains.org

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English :

For the volunteer day in the chestnut grove, we’ll be clearing wood and preparing it for drying chestnuts, so feel free to bring your chainsaw!

To help clean and repair tools, bring your own as well—we’ll clean them, oil them, replace handles, and so on.

If you’d like to volunteer, please contact us.

L’événement JOURNÉE DANS LA CHÂTAIGNERAIE ET ENTRETIEN DES OUTILS Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-07-31 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère