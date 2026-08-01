JOURNÉE DANS LA CHÂTAIGNERAIE ET ENTRETIEN DES OUTILS Ventalon en Cévennes
samedi 29 août 2026 · Ventalon en Cévennes
Informations pratiques
Ventalon en Cévennes
JOURNÉE DANS LA CHÂTAIGNERAIE ET ENTRETIEN DES OUTILS
Relais de l’espinas Ventalon en Cévennes Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29 2026-09-05
Pour la journée bénévole dans la châtaigneraie, nous allons dégager du bois et le préparer pour le séchage des châtaignes, donc tu peux amener ta tronçonneuse !
Pour le nettoyage et la réparation des outils, amène aussi les tiens on nettoiera, graissera, refera des manches …etc
Pour être bénévole, contacte nous.
Pour la journée bénévole dans la châtaigneraie, nous allons dégager du bois et le préparer pour le séchage des châtaignes, donc tu peux amener ta tronçonneuse !
Pour le nettoyage et la réparation des outils, amène aussi les tiens on nettoiera, graissera, refera des manches …etc
Pour être bénévole, contacte nous. .
Relais de l’espinas Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35 contact@epidemains.org
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English :
For the volunteer day in the chestnut grove, we’ll be clearing wood and preparing it for drying chestnuts, so feel free to bring your chainsaw!
To help clean and repair tools, bring your own as well—we’ll clean them, oil them, replace handles, and so on.
If you’d like to volunteer, please contact us.
L’événement JOURNÉE DANS LA CHÂTAIGNERAIE ET ENTRETIEN DES OUTILS Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-07-31 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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