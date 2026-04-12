IL EST OÙ LE SOLEIL, IL EST OÙ ? Ventalon en Cévennes mercredi 12 août 2026.

Ventalon en Cévennes

IL EST OÙ LE SOLEIL, IL EST OÙ ?

HAMEAU DE L’ESPINAS Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12 22:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Ce soir-là, il se passera quelque chose d’étrange, comme si la pénombre s’installait un peu trop tôt, avant la nuit.

Nous vous proposons de vivre ce phénomène ensemble, même si nous ne serons pas aux premières loges cette éclipse, ici, ne sera que partielle.

Ce soir-là, il se passera quelque chose d’étrange, comme si la pénombre s’installait un peu trop tôt, avant la nuit.

Nous vous proposons de vivre ce phénomène ensemble, même si nous ne serons pas aux premières loges cette éclipse, ici, ne sera que partielle. Toutefois, grâce à des contes ponctués de moments de contemplation, nous vous invitons à un temps de partage autour de ce moment si particulier, avant de prolonger la soirée pour découvrir quelques joyaux célestes de nos nuits sans lune.

Départ 18h30

Durée 4h

Rendez-vous devant le bistrot de l’Espinas

Tout public. .

HAMEAU DE L’ESPINAS Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Tonight, something strange will happen, as if twilight were settling in a little too early, before nightfall.

We invite you to experience this phenomenon with us, even if we won’t have a front-row seat: here, the eclipse will only be partial.

L’événement IL EST OÙ LE SOLEIL, IL EST OÙ ? Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-CDT48