CONCERT À L’AUBE LORDELÂME Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes

Informations pratiques

Ventalon en Cévennes

CONCERT À L’AUBE LORDELÂME

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Lordelâme, c’est une musique sensible, qui s’adresse au cœur, à l’âme.

Ce sont deux musiciens d’horizons différents qui s’inventent un folklore imaginaire en puisant dans des airs traditionnels d’ici et d’ailleurs.

Petit déjeuner sur place // Entrée prix libre

Lordelâme, c’est une musique sensible, qui s’adresse au cœur, à l’âme.

Ce sont deux musiciens d’horizons différents qui s’inventent un folklore imaginaire en puisant dans des airs traditionnels d’ici et d’ailleurs. Des Balkans aux pays méditerranéens, sans oublier l’Occitanie, leur répertoire ancré dans la danse est un hymne à la vie, à la joie.

Petit déjeuner sur place // Entrée prix libre .

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35 contact@epidemains.org

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English :

Lordel%E2me is sensitive music that speaks to the heart and the soul.

These two musicians, from different backgrounds, have created their own imaginary folklore by drawing on traditional tunes from here and elsewhere.

Breakfast available on site // Admission: pay what you wish

L’événement CONCERT À L’AUBE LORDELÂME Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère