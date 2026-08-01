CONCERT DIDA Pizzeria Chez Oui Oui Ventalon en Cévennes
vendredi 14 août 2026 · Pizzeria Chez Oui Oui · Ventalon en Cévennes
Informations pratiques
Ventalon en Cévennes
CONCERT DIDA
Pizzeria Chez Oui Oui L’Ayrolle Ventalon en Cévennes Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Concert Dida à la pizzeria Chez Oui-Oui
– apéro cumbia à partir de 19 h
– mix électro swing dès 20 h 30
Entrée libre
Pizzas, boissons et bonne ambiance !
Concert Dida à la pizzeria Chez Oui-Oui
– apéro cumbia à partir de 19 h
– mix électro swing dès 20 h 30
Entrée libre
Pizzas, boissons et bonne ambiance ! .
Pizzeria Chez Oui Oui L’Ayrolle Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 6 80 13 01 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dida Concert at Chez Oui-Oui Pizzeria:
– Cumbia pre-party starting at 7:00 p.m.
– Electro-swing set starting at 8:30 p.m.
Free admission
Pizzas, drinks, and a great atmosphere!
L’événement CONCERT DIDA Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-07-31 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
À voir aussi à Ventalon en Cévennes (Lozère)
- SPECTACLE CIRQUE « VIEILLE BRANCHE » Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes 6 août 2026
- CÉVENNES – Il est où le Soleil, il est où ?, Bistrot de l’Espinas, Ventalon en Cévennes 12 août 2026
- UN ÉTÉ AVEC LE PARC IL EST OÙ LE SOLEIL, IL EST OÙ ? Ventalon en Cévennes 12 août 2026
- IL EST OÙ LE SOLEIL, IL EST OÙ ? Ventalon en Cévennes 12 août 2026
- CONCERT E IL VIAGGIO CONTINUA Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes 13 août 2026