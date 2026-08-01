UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ventalon en Cévennes

CONCERT DIDA Pizzeria Chez Oui Oui Ventalon en Cévennes

vendredi 14 août 2026 · Pizzeria Chez Oui Oui · Ventalon en Cévennes

CONCERT DIDA Pizzeria Chez Oui Oui Ventalon en Cévennes

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Pizzeria Chez Oui Oui
Adresse
L'Ayrolle
Ville
48240 Ventalon en Cévennes
Département
Lozère
Tarif
Participation libre

Ventalon en Cévennes

CONCERT DIDA

Pizzeria Chez Oui Oui L’Ayrolle Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Concert Dida à la pizzeria Chez Oui-Oui
– apéro cumbia à partir de 19 h
– mix électro swing dès 20 h 30
Entrée libre
Pizzas, boissons et bonne ambiance !
Concert Dida à la pizzeria Chez Oui-Oui
– apéro cumbia à partir de 19 h
– mix électro swing dès 20 h 30
Entrée libre
Pizzas, boissons et bonne ambiance !   .

Pizzeria Chez Oui Oui L’Ayrolle Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 6 80 13 01 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dida Concert at Chez Oui-Oui Pizzeria:
– Cumbia pre-party starting at 7:00 p.m.
– Electro-swing set starting at 8:30 p.m.
Free admission
Pizzas, drinks, and a great atmosphere!

L’événement CONCERT DIDA Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-07-31 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

À voir aussi à Ventalon en Cévennes (Lozère)