CONCOURS DE PÉTANQUE Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes
jeudi 27 août 2026 · Relais de l'Espinas · Ventalon en Cévennes
Informations pratiques
Ventalon en Cévennes
CONCOURS DE PÉTANQUE
Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 16:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Le concours EN DOUBLETTE annuel de l’Espinas !! Mise 5€
Informations et inscription 07 77 06 08 19
Le concours EN DOUBLETTE annuel de l’Espinas !! Mise 5€
Informations et inscription 07 77 06 08 19 .
Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 77 06 08 19
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English :
The Espinas Annual Doubles Tournament!! Entry fee: 5?
Information and registration: 07 77 06 08 19
L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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