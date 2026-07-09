CONCOURS DE PÉTANQUE Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes

Informations pratiques

Ventalon en Cévennes

CONCOURS DE PÉTANQUE

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 16:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Le concours EN DOUBLETTE annuel de l’Espinas !! Mise 5€

Informations et inscription 07 77 06 08 19

Le concours EN DOUBLETTE annuel de l’Espinas !! Mise 5€

Informations et inscription 07 77 06 08 19 .

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 77 06 08 19

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English :

The Espinas Annual Doubles Tournament!! Entry fee: 5?

Information and registration: 07 77 06 08 19

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère