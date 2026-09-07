Premières Pages, Médiathèque de Marboz, Marboz

Informations pratiques

Premières Pages Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Marboz Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Événement festif pour les tout-petits et leurs familles : lecture animée, musique, jeux et fresque collectve au programme.

Le livre Premières Pages sera offert aux familles, projet financé par le Département de l’Ain et le ministère de la Culture.

Médiathèque de Marboz 66 rue St Martin 01851 Marboz Marboz 01851 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-marboz.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 74 51 02 08 »}]

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