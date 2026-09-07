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Premières Pages, Médiathèque de Marboz, Marboz

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Marboz · Marboz

Premières Pages, Médiathèque de Marboz, Marboz

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Marboz
Adresse
66 rue St Martin 01851 Marboz
Ville
01851 Marboz
Département
Ain

Premières Pages Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Marboz Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Événement festif pour les tout-petits et leurs familles : lecture animée, musique, jeux et fresque collectve au programme.
Le livre Premières Pages sera offert aux familles, projet financé par le Département de l’Ain et le ministère de la Culture.

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