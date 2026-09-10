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Prendre soin de sa santé mentale 2 ateliers art-thérapie et modelage Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Andernos-les-Bains

Prendre soin de sa santé mentale 2 ateliers art-thérapie et modelage Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Andrée Chedid
Adresse
Esplanade du Broustic
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Andernos-les-Bains

Prendre soin de sa santé mentale 2 ateliers art-thérapie et modelage

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Animations gratuites autour de la santé Pour notre santé mentale, ouvrons nous aux arts !
2 ateliers art-thérapie et modelage animés par Florence Leclerc, art-thérapeute certifiée.
L’art-thérapie est une pratique de soin qui utilise la création artistique pour favoriser l’expression de ce qui est difficile à verbaliser.
Sur réservation au 05 56 03 93 93   .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93 

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English :

L’événement Prendre soin de sa santé mentale 2 ateliers art-thérapie et modelage Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains

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