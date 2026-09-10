Prendre soin de sa santé mentale 2 ateliers art-thérapie et modelage Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Prendre soin de sa santé mentale 2 ateliers art-thérapie et modelage
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Animations gratuites autour de la santé Pour notre santé mentale, ouvrons nous aux arts !
2 ateliers art-thérapie et modelage animés par Florence Leclerc, art-thérapeute certifiée.
L’art-thérapie est une pratique de soin qui utilise la création artistique pour favoriser l’expression de ce qui est difficile à verbaliser.
Sur réservation au 05 56 03 93 93 .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93
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English :
L’événement Prendre soin de sa santé mentale 2 ateliers art-thérapie et modelage Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains
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