Prendre soin de sa santé mentale 2 ateliers art-thérapie et modelage Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Prendre soin de sa santé mentale 2 ateliers art-thérapie et modelage

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Animations gratuites autour de la santé Pour notre santé mentale, ouvrons nous aux arts !

2 ateliers art-thérapie et modelage animés par Florence Leclerc, art-thérapeute certifiée.

L’art-thérapie est une pratique de soin qui utilise la création artistique pour favoriser l’expression de ce qui est difficile à verbaliser.

Sur réservation au 05 56 03 93 93 .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

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English :

L’événement Prendre soin de sa santé mentale 2 ateliers art-thérapie et modelage Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains