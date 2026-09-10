Prendre soin de sa santé mentale atelier crochet Centre administratif Andernos-les-Bains
mercredi 7 octobre 2026 · Centre administratif · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Prendre soin de sa santé mentale atelier crochet
Centre administratif 260 Boulevard de la République Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:30:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Animations gratuites autour de la santé Pour notre santé mentale, ouvrons nous aux arts !
Atelier crochet organisé par l’EMPP.
Places limitées inscriptions au CCAS .
Centre administratif 260 Boulevard de la République Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 92 57
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English :
L’événement Prendre soin de sa santé mentale atelier crochet Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains
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