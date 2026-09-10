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Prendre soin de sa santé mentale atelier crochet Centre administratif Andernos-les-Bains

mercredi 7 octobre 2026 · Centre administratif · Andernos-les-Bains

Prendre soin de sa santé mentale atelier crochet Centre administratif Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Centre administratif
Adresse
260 Boulevard de la République
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Andernos-les-Bains

Prendre soin de sa santé mentale atelier crochet

Centre administratif 260 Boulevard de la République Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:30:00
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

Animations gratuites autour de la santé Pour notre santé mentale, ouvrons nous aux arts !
Atelier crochet organisé par l’EMPP.

Places limitées inscriptions au CCAS   .

Centre administratif 260 Boulevard de la République Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 92 57 

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English :

L’événement Prendre soin de sa santé mentale atelier crochet Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains

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