Prentsaketa La pressée des pommes Nekatoenena Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Prentsaketa La pressée des pommes

Nekatoenena Domaine d’Abbadia Rue d’Armatonde Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 11:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

La Ville d’Hendaye, le CPIE Littoral Basque et la Communauté d’Agglomération Pays Basque dans le cadre de la Semaine du Klima, vous donnent rendez-vous pour Prentsaketa !

Le thème retenu pour l’édition 2026 de la Semaine du Klima La biodiversité: une alliée de tous temps, essentielle pour l’avenir de notre territoire entre en parfaite résonance avec l’esprit de Prentsaketa, un moment festif et porteur d’espoir, pour imaginer ensemble un territoire plus vivable et soutenable.

Cette journée autour de la pomme se veut conviviale et pédagogique, tout en s’inscrivant dans la culture et les traditions basques.

Comme chaque année, devant Nekatoenea, accompagnés par les chargés de mission du CPIE Littoral Basque et les Gardes du littoral du Domaine d’Abbadia Conservatoire du littoral, vous découvrirez le processus de transformation des pommes en jus… .

Nekatoenena Domaine d’Abbadia Rue d’Armatonde Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 abbadia.cpie.accueil@hendaye.com

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English : Prentsaketa La pressée des pommes

L’événement Prentsaketa La pressée des pommes Hendaye a été mis à jour le 2026-08-25 par Hendaye Tourisme & Commerce