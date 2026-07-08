Préparation Hyrox au Studio Rémi’z en forme Plage de Trestraou Perros-Guirec
vendredi 31 juillet 2026 · Plage de Trestraou · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Préparation Hyrox au Studio Rémi’z en forme
Plage de Trestraou Jardin du Palais des Congrès Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Avec Rémi THOS, coach sportif à Perros-Guirec, sur la Côte de Granit Rose en Bretagne.
Rémi’z En Forme
Diplômé d’un BPJEPS Activités Gymniques de la Forme et de la Force et formé à l’activité physique adaptée Sport Santé.
INSCRIPTION via le QR Code ou par téléphone 06 85 87 75 83
Au Studio Rémi’z en Forme .
Plage de Trestraou Jardin du Palais des Congrès Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 87 75 83
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English :
L’événement Préparation Hyrox au Studio Rémi’z en forme Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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