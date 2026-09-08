Préparer l’avenir de son logement : confort, adaptation et économies pour les seniors, La Maison de l’Habitant, Nantes
mardi 1 décembre 2026 · La Maison de l'Habitant · Nantes
Informations pratiques
Préparer l’avenir de son logement : confort, adaptation et économies pour les seniors Mardi 1 décembre, 18h00 La Maison de l’Habitant Loire-Atlantique
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-01T18:00:00+01:00 – 2026-12-01T20:00:00+01:00
Fin : 2026-12-01T18:00:00+01:00 – 2026-12-01T20:00:00+01:00
Assistez à cette conférence pour découvrir comment adapter votre logement (isolation, accessibilité) et réduire vos factures. L’équipe France Rénov’ vous donnera des clés pour agir dès aujourd’hui.
Gratuit sur inscription
La Maison de l’Habitant 12 Rue Président Edouard Herriot, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/SLo »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 89 30 15 »}] [{« link »: « https://ypl.me/SLo »}]
Assistez à cette conférence pour découvrir comment adapter votre logement (isolation, accessibilité) et réduire vos factures. L’équipe France Rénov’ vous donnera des clés pour agir dès aujourd’hui. maisondelhabitant
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