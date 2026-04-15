Préparer ses vacances grâce au numérique : astuces et outils pratiques, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Préparer ses vacances grâce au numérique : astuces et outils pratiques Samedi 6 juin, 10h00 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Lors de notre « café numérique », nous vous accompagnerons dans l’utilisation des outils numériques pour organiser vos vacances en toute sérénité. De la recherche d’inspiration à la réservation de transports et d’hébergements, en passant par la comparaison des prix et la gestion du budget, découvrez comment Internet peut devenir un véritable allié pour planifier votre séjour.

Nous aborderons les bonnes pratiques pour rechercher des destinations, utiliser des comparateurs de vols et de trains, réserver un hébergement en toute sécurité et éviter les arnaques. Vous apprendrez également à consulter les avis en ligne avec discernement, à organiser vos documents de voyage de manière dématérialisée et à utiliser des applications utiles sur place : cartes, traduction, météo, suivi des dépenses ou encore guides numériques.

Un temps sera consacré aux conseils pour protéger ses données personnelles lors des réservations en ligne et lors de l’utilisation de réseaux Wi-Fi publics à l’étranger. Ce rendez-vous se veut pratique, accessible et interactif : chacun pourra poser ses questions et repartir avec des repères concrets pour préparer ses prochaines vacances grâce au numérique.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « numeritheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Dans le cadre d’un « Café Numérique », découvrez comment préparer sereinement vos vacances grâce aux outils numériques : organisation, réservations, budget et astuces pratiques.

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