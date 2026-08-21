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Présence sur la fête de la châtaigne de COURRY, Mairie de Courry, Courry

dimanche 4 octobre 2026 · Mairie de Courry · Courry

Présence sur la fête de la châtaigne de COURRY, Mairie de Courry, Courry

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Mairie de Courry
Adresse
30500 Courry
Ville
30500 Courry
Département
Gard
Tarif
entrée libre

Présence sur la fête de la châtaigne de COURRY Dimanche 4 octobre, 09h00 Mairie de Courry Gard

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Mairie de Courry 30500 Courry Courry 30500 Gard Occitanie
Marché de producteurs et d’artisans avec de nombreux stands autour de la châtaigne et des châtaigniers. Dégustation de miels.

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