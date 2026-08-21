Présence sur la fête de la châtaigne de COURRY, Mairie de Courry, Courry

Informations pratiques

Présence sur la fête de la châtaigne de COURRY Dimanche 4 octobre, 09h00 Mairie de Courry Gard

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Mairie de Courry 30500 Courry Courry 30500 Gard Occitanie

Marché de producteurs et d’artisans avec de nombreux stands autour de la châtaigne et des châtaigniers. Dégustation de miels.