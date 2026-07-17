Présentation de la restauration de la statue de la Vierge à l’Enfant de la porte Saint-Malo, Chapelle Sainte-Catherine, Dinan

Informations pratiques

Présentation de la restauration de la statue de la Vierge à l’Enfant de la porte Saint-Malo Vendredi 18 septembre, 18h00 Chapelle Sainte-Catherine Côtes-d’Armor

sur réservation (à venir) – jauge 80 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Témoin du patrimoine mobilier de Dinan, la statue de la Vierge de la porte Saint-Malo illustre les enjeux liés à la conservation des œuvres anciennes. Cette présentation propose de revenir sur les étapes d’une procédure de restauration : de l’identification des besoins à la réalisation d’une étude préalable, jusqu’à la définition des partis pris de restauration qui orientent les interventions et garantissent la cohérence du projet de conservation.

Chapelle Sainte-Catherine Place Sainte-Catherine,22100, Dinan Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-vendredi-18-septembre »}]

Témoin du patrimoine mobilier de Dinan, la statue de la Vierge de la porte Saint-Malo.

©Marie Gouret