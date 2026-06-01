Lagny-le-Sec

Présentation de la saison culturelle

120 Rue de Meslin Lagny-le-Sec Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Une fin d’après-midi à Lagny-le-Sec pour découvrir la nouvelle saison 26-27 de la Communauté de Communes du Pays de Valois.

Venez découvrir les pépites que l’on vous a dénichées pour l’année prochaine et assister au spectacle PAR-DELA L’HORIZON, la toute dernière création de la compagnie La Migration, déjà venue présenter LANDSCAPE(s) #1 à Versigny en 2024.

Pour finir, le trio de Jazz ZOUNDS clôturera ce moment autour d’un apéritif dinatoire.

️ Samedi 13 juin

A partir de 17h30

Parc du Château Lagny-le-Sec



Une fin d’après-midi à Lagny-le-Sec pour découvrir la nouvelle saison 26-27 de la Communauté de Communes du Pays de Valois.

Venez découvrir les pépites que l’on vous a dénichées pour l’année prochaine et assister au spectacle PAR-DELA L’HORIZON, la toute dernière création de la compagnie La Migration, déjà venue présenter LANDSCAPE(s) #1 à Versigny en 2024.

Pour finir, le trio de Jazz ZOUNDS clôturera ce moment autour d’un apéritif dinatoire.

️ Samedi 13 juin

A partir de 17h30

Parc du Château Lagny-le-Sec

https://www.paysdevalois-culture.fr/les-ephemeres/ .

120 Rue de Meslin Lagny-le-Sec 60330 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A late afternoon in Lagny-le-Sec to discover the new 26-27 season of the Communauté de Communes du Pays de Valois.

? Come and discover the nuggets we?ve unearthed for you for next year, and enjoy PAR-DELA L?HORIZON, the latest creation by La Migration, who presented LANDSCAPE(s) #1 in Versigny in 2024.

? Jazz trio ZOUNDS will round off the evening with an aperitif and dinner.

?? Saturday June 13th

? From 5:30pm

? Parc du Château Lagny-le-Sec

L’événement Présentation de la saison culturelle Lagny-le-Sec a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme du Pays de Valois